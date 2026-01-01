Скончалась ветеран пермской скорой помощи Марина Ермолина Ей было 58 лет

Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи

После продолжительной болезни 7 апреля ушла из жизни Марина Ермолина, фельдшер по приёму вызовов Пермской станции скорой медицинской помощи. Коллеги выражают глубокие соболезнования её родным и близким.

Марина Ермолина посвятила службе в скорой помощи более 38 лет. Свой путь она начала ещё в студенчестве, работая санитаром на Индустриальной подстанции. После окончания медучилища трудилась фельдшером-диспетчером, а затем 17 лет — фельдшером выездной бригады Центральной подстанции. С 2008 года и до последних дней работала в оперативном отделе, принимая вызовы от населения.

Коллеги вспоминают Марину Владимировну как настоящего профессионала, отличавшегося чуткостью и неравнодушием к людям. Она всегда умела поддержать звонящих, дать совет, успокоить в трудную минуту и объяснить, как действовать до приезда бригады, сообщается на официальной странице Пермской станции скорой медицинской помощи.

Прощание с Мариной Ермолиной состоится 10 апреля в 11:30 — у дома в Кондратово (ул. Карла Маркса, 8). Позже, в 13:00, состоится отпевание в храме Иоанна Предтечи в Култаево (ул. Романа Кашина, 69).

