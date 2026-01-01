Суд рассмотрит жалобу минимущества по делу о сносе студии «Театро» в Перми Апелляция принята к производству

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края рассмотрит жалобу регионального минимущества на решение нижестоящей инстанции по делу о сносе студии «Театро» в Перми. Апелляция принята к производству.

Как стало известно «Новому компаньону», жалоба была направлена ведомством в середине марта. К производству она была принята 10 апреля. Дело назначено к судебному разбирательству на 15 июня 2026 года.

Напомним, летом 2024 года минимущества потребовало от индивидуального предпринимателя Валентины Зайцевой снести пристройку по ул. Ленина, 11 в Перми, где располагается дизайн-студия «Театро». По мнению ведомства, спорный объект препятствует детской больнице № 3 (ул. Ленина, 13) пользоваться принадлежащим ей земельным участком. Осенью Зайцева направила в суд встречный иск с требованием установить границы между указанными земельными участками.

В феврале 2026 года суд отказал в удовлетворении иска региональному минимущества, а встречные требования удовлетворил.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.