Власти проиграли суд о сносе пристройки к студии «Театро» на улице Ленина в Перми Арбитраж удовлетворил встречный иск

Арбитражный суд Пермского края 5 февраля вынес решение по иску властей о демонтаже пристройки по ул. Ленина, 11 в Перми, где располагается дизайн-студия «Театро». Как стало известно «Новому компаньону», в иске истцу было полностью отказано, встречный иск владельца объекта был полностью удовлетворён.

Напомним, краевое минимущества летом 2024 года обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Валентине Зайцевой, потребовав снести спорный объект в течение трёх месяцев. В заявлении сообщалось, что данная пристройка препятствует детской больнице № 3 (ул. Ленина, 13) пользоваться принадлежащим ей земельным участком.

Осенью того же года Зайцева направила в суд встречный иск к минимущества и больнице. Ответчица потребовала установить границы между указанными земельными участками. Весной 2025 года по данному делу была назначена судебная экспертиза.

