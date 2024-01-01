Алёна Бронникова Владелец самовольного пристроя к дому на Ленина, 11 в Перми подал встречный иск к минимущества Суд рассмотрит дело в декабре Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Валентине Зайцевой с требованием снести пристрой к дому на ул. Ленина, 11, где много лет располагается дизайн-студия «Театро». Иинформация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск был направлен в суд ещё в июле 2024 года. Ведомство потребовало «устранить препятствия в пользовании частью земельного участка площадью 69,2 кв. м, расположенного по ул. Ленина, 13, путём возложения обязанности демонтировать пристрой к объектам недвижимого имущества (квартиры с 1 по 4), по ул. Ленина, 11". Исполнить требование ответчик должен в течение трёх месяцев.

Согласно определению от 18 октября, в сентябре ответчик направил встречный иск. Валентина Зайцева потребовала установить границы между указанными земельными участками на Ленина 11 и 13. Дело назначено к судебному разбирательству на 23 декабря 2024 года.

В качестве третьих лиц к делу привлечены департаменты градостроительства и развития территории Перми, ООО «Театро-Декор» и его владелец Олег Савченко, краевой научно-производственный центр по охране памятников, администрация Ленинского района Перми, инспекция по охране объектов культурного наследия региона, краевое управление Росреестра, краевой минздрав и городская детская клиническая больница №3. В октябре суд удовлетворил ходатайство о вступлении в дело от краевой прокуратуры.

Как писал «Новый компаньон», в 2006 году бывший директор «Пермалко» Олег Савченко приобрёл четыре квартиры на первом этаже дома по ул. Ленина, 11 и возвёл пристрой. После реконструкции он был сдан в аренду компании, торгующей элитными декоративными материалами и мебелью.

В 2010 году администрация Перми добилась судебного решения о признании пристройки к дому по ул. Ленина, 11 самовольной. Также было установлено, что правом пользования участка, где находится объект, обладает детская больница №3 (ул. Ленина, 13). Кроме того, здание по ул. Ленина, 11 числится в перечне памятников архитектуры — «Церковь Святой Марии Магдалины».

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