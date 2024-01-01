Власти через суд добиваются сноса пристройки по улице Ленина, 11 в Перми Сооружение признано самовольной постройкой Поделиться Твитнуть

В Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю Валентине Зайцевой обратилось краевое министерство по управлению имуществом. Чиновники требуют от ИП демонтировать пристройку по ул. Ленина, 11 в Перми в течение трёх месяцев. Об этом пишет «Рифей». Исковое заявление принято 5 июля. Предварительное судебное заседание назначено на 26 июля. Дело будет рассматривать судья Юлия Султанова.

Как сказано в исковом заявлении, данный пристрой по ул. Ленина, 11 препятствует Городской детской клинической больнице №3 пользоваться принадлежащим ей земельным участком площадью 69,2 кв. м.

Издание напоминает, что одноэтажная пристройка была возведена в 2006 году. Затем её сдали в аренду магазину «Театро-декор». В 2010 году сооружение признали самовольной постройкой.

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