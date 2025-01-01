По делу о пристройке по Ленина, 11 в Перми назначена судебная экспертиза В сооружении расположена дизайн-студия «Театро» Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство собственника пристройки к зданию по ул. Ленина, 11 в Перми, где располагается дизайн-студия «Театро», о назначении судебной экспертизы. Её проведение поручено ООО «Центральное бюро технической инвентаризации».

Как указано в определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел, индивидуальный предприниматель Валентина Зайцева обратилась в суд с ходатайством о проведении экспертизы ещё в феврале. В марте оно было удовлетворено, а производство приостановлено.

Эксперты до 15 апреля должны определить, соответствуют ли установленные в ЕГРН границы спорного участка требованиям законодательства, при выявлении несоответствия определить границы, требуемые к установлению для устранения нарушений, и проверить, имеются ли нарушения при установлении границ участка по ул. Ленина, 13 при внесении в ЕГРН.

В конце марта эксперт запросил дополнительные документы для экспертизы и ходатайствовал о продлении срока до 26 мая. Судебное заседание для рассмотрения требований состоится 10 апреля.

Как писал «Новый компаньон», в прошлом году краевое минимущества потребовало снести пристройку к дому по ул. Ленина, 11, чтобы устранить препятствия в пользовании частью участка по ул. Ленина, 13. В октябре ответчик направил встречный иск.

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