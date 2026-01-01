Алексей Раев намерен избраться в ЗС Пермского края Депутат гордумы заявился на праймериз «Единой России»

Фото пресс-служба СГ «Развитие»

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», депутат Пермской городской думы Алексей Раев заявился на праймериз ЕР, чтобы участвовать в выборах в Заксобрание Пермского края.

Депутат планирует баллотироваться по одномандатному избирательному округу № 10.

Алексей Раев родился 29 июля 1970 года и имеет высшее образование. В 1992 году окончил Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже, получив специальность радиоинженера.

В настоящее время Раев занимает пост председателя наблюдательного совета ООО «Развитие» и является членом партии «Единая Россия». Также является депутатом Пермской городской думы VII созыва по 22-му одномандатному избирательному округу.

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 апреля заявку на участие в праймериз «Единой России» перед выборами 2026 года подал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» и депутат Заксобрания Пермского края Олег Калинский. Он будет баллотироваться по Кудымкарскому одномандатному избирательному округу № 65. Калинский был избран в краевой парламент в сентябре 2024 года по округу № 12, сменив умершего Виктора Баранова, и сейчас работает в комитете по бюджету.

Перед этим о своём участии в предварительном голосовании объявил действующий депутат Госдумы Роман Водянов, который выдвинулся по Чусовскому одномандатному округу № 63.

Отметим, выдвижение кандидатов на праймериз продлится до 30 апреля, а само предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая.

