Начало новой недели в Пермском крае будет тёплым и ясным Очередное похолодание ожидается в выходные

Константин Долгановский

Начало недели 13-19 апреля в Пермском крае будет тёплым, солнечным и без осадков. К выходным ожидается мощное арктическое вторжение под влиянием нового антициклона, на юге и востоке вероятны снегопады. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в целом неделя будет теплее нормы на 1-2°С.

Самым тёплым днём в северной части региона станет понедельник, 13 апреля. Тёплая воздушная масса с запада окажет влияние на повышение температуры воздуха до +14…+15°С. На юге будет облачно, возможны слабые дожди, днём около +8…+10°С. В Перми прогнозируется около +12…+14°С. Днём 14 апреля начнётся заток холода, который будет в основном ощущаться на севере, ветер будет северным. Температура воздуха ночью -3…+2°С, в Перми около 0°С. В северной части днём ожидается +8…+10°С, в южной — до +14…+16°С, в Перми +12…+14°С.

В среду будет ясно, температура воздуха ночью 0…-5°С, днём +6…+11°С. В четверг ночью -2…-7°С. Днём в Перми и на юге будет ясно, на севере к вечеру увеличится облачность, на территории края потеплеет до +9…+14°С, в Перми до +11…+13°С. В пятницу будет облачно, к северным районам подойдёт арктический холодный фронт, осадки ожидаются слабые. На большей части Прикамья будет тепло — ночью -2…+3°С, днём +9…+14°С, но на севере днём столбики термометров поднимутся не выше +5…+7°С.

«Выходные дни ожидаются холодными из-за мощного арктического вторжения, пик которого придётся на Зауралье. Но и Пермскому краю тоже достанется — в ночь на воскресенье по северу и востоку края может быть -10°С и ниже, а в районе Перми около -5°С», — предупреждают синоптики.

Пока ожидается в основном без осадков, а при солнечной погоде дневные максимумы будут выше прошлой недели — в пределах 0…+3°С. На востоке возможен снег и дневной прогрев ниже нуля. Таяние снега продолжится, но значительных подъёмов уровня воды в реках не ожидается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что КамГЭС с 9 апреля работает в новом режиме. В соответствии с установленными параметрами объём сбросов будет варьироваться в пределах 3000-3700 куб. м/с с учётом текущей гидрологической ситуации.

