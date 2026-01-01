Камская ГЭС перешла на новый режим работы

Константин Долгановский

Камская гидроэлектростанция с 9 апреля работает в новом режиме, утвержденном Федеральным агентством водных ресурсов. В соответствии с установленными параметрами, объем сбросов будет варьироваться в пределах 3000-3700 кубометров в секунду с учетом текущей гидрологической ситуации. Об этом сообщает ВЕТТА.

На утро 8 апреля уровень воды в Камском водохранилище достиг 102,5 м, тогда как отметка полного проектного наполнения составляет 108,5 м. Приток воды зафиксирован на уровне 6620 кубометров в секунду. В настоящий момент все гидроагрегаты станции задействованы и функционируют в режиме максимальной нагрузки.

