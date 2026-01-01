В Прикамье суд снял ограничения на работу службы доставки суши и роллов в Кунгуре Ранее проверки в заведении показали нарушения санитарных норм

Кунгурский городской суд досрочно прекратил административное приостановление деятельности службы доставки суши и роллов Kaifa. Ранее, 19 марта 2026 года, индивидуальный предприниматель, владеющая заведением, была признана виновной в нарушении санитарных норм (ст. 6.6 КоАП РФ). В качестве меры наказания суд приостановил работу службы доставки на 60 суток. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Однако уже 6 апреля предприниматель обратилась в суд с ходатайством о досрочном снятии ограничений. Она предоставила документы, подтверждающие, что все выявленные нарушения были полностью устранены. В ходе судебного заседания и сама предприниматель, и её защитник настаивали на удовлетворении ходатайства, приводя доказательства исправления ситуации.

Представитель Роспотребнадзора не присутствовал лично, но направил в суд заключение по результатам повторной проверки. В документе было указано, что все обстоятельства, послужившие основанием для приостановки деятельности, устранены. Изучив представленные материалы и заключение надзорного органа, судья принял решение в пользу предпринимателя.

В результате с 10 апреля служба доставки суши и роллов Kaifa возобновляет свою работу.

