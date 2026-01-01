Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели многодетной матери в ДТП в Прикамье Глава СК ждёт доклад от местных следователей

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла многодетная женщина. Трагедия произошла в июле 2025 года в Чернушинском округе: местный предприниматель сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, и она скончалась от травм. Об этом сообщили в Информационном центре СК.

Родственники погибшей не согласны с результатами расследования и считают, что водитель пытался скрыть следы преступления. К тому же виновника смертельной аварии до сих пор не привлекли к ответственности. Кроме того, по данным федерального телеканала, фигурант дела применил насилие к журналисту, пытавшемуся взять у него интервью.

Напомним, ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин также потребовал доложить о её результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

