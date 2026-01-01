В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП Водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Чернушке

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователь следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла женщина. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

По информации, размещённой в СМИ, летом 2025 года в Чернушинском городском округе местный предприниматель, управляя автомобилем, наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте происшествия. При этом предполагаемый виновник не привлечён к уголовной ответственности. Следователь СКР назначил необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

В следкоме по региону отметили, что в сюжете федерального телеканала также утверждается, что водитель, совершивший ДТП, воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов. По этому факту следственные органы СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку.

В ведомстве намерены дать всестороннюю правовую оценку всем доводам, озвученным в телевизионном сюжете. Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время ожидаются результаты экспертиз и дальнейшие процессуальные действия.

