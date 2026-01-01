Фонд развития Пермского края присоединят к КРПК Реорганизация проводится для оптимизации управления

Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) находится в стадии реорганизации. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственный акционер принял решение о присоединении к АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК).

В результате присоединения деятельность ФРПК будет прекращена, а проектами фонда будет заниматься КРПК. В организации изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что решение принято для объединения двух институтов развития, что, прежде всего, повлечёт за собой оптимизацию административно-управленческой системы.

«В результате проекты, реализуемые под контролем и с участием ФРПК, перейдут в корпорацию. Компания сможет выступать как в роли подрядчика, так и в роли заказчика, института развития, концессионера. То есть КРПК займётся реализацией не только строительных, но и инвестиционных проектов. При этом в результате присоединения увеличится уставный капитал корпорации, что также положительно скажется на взаимодействии с банковским сектором», — цитирует издание директора КРПК Юрия Аликина.

КРПК была основана властями Прикамья в 2006 году для реализации проектов строительства недвижимости и инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности региона и развития экономики. ФРПК был создан в 2021 году минимущества края для сопровождения крупных инвестпроектов.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.