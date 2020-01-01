В Пермском крае создан Фонд развития региона Его директором назначен Алексей Бураков, возглавляющий АО «КРПК» Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Бураков

Константин Долгановский

В Прикамье создано АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК). Его учредителем стало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Уставный капитал АО сформирован из средств регионального бюджета и составляет 465,7 млн руб. Директором фонда назначен руководитель АО «КРПК» Алексей Бураков.

Задача новой структуры — «под ключ» сопровождать крупные инвестпроекты.

«Фонд сможет привлекать финансирование федеральных институтов, таких как ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорация «Туризм.РФ», РФПИ. Это позволит реализовать масштабные региональные инициативы в сферах промышленности, туризма, ЖКХ и развития инфраструктуры, требующие привлечения инвестиций извне», — пояснил Алексей Бураков.

Планируется, что фонд подключится к реализации таких крупных проектов, как строительство в Перми конгрессно-выставочного центра (КВЦ), студенческого межвузовского кампуса, универсальной спортивной арены, а также реновация территории завода им. Шпагина.

Предполагается, что фонд станет центром холдинга, объединяющего хозяйственные общества с государственным участием. В него войдут, например, АО «ПАИЖК» и АО «КРПК» со всеми дочерними компаниями.

«Корпорация развития продолжит реализацию крупных строительных проектов в регионе, а также сосредоточится на проектах комплексного развития территорий. КРПК сможет оказывать фонду услуги в сфере инфраструктурной поддержки реализуемых инициатив», — сказал Алексей Бураков.

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