Стоимость традиционных блюд к Пасхе в Прикамье оказалась самой высокой в ПФО Пасхальный набор для семьи обойдётся в 488,34 рубля

Фото сгенерировано с помощью нейросети

Центр стратегических разработок (ЦСР) поделился результатами расчётов индекса «Пасхи» в российских регионах, состоящего из традиционных блюд к праздничному столу: кулича, пасхи и десятка яиц. В Прикамье пасхальный набор для семьи оказался дороже, чем в остальных регионах ПФО.

В Пермском крае средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2025 году на семью из четырёх человек составила 488,34 руб. По сравнению с прошлогодним показателем она выросла на 18,1%.

Средняя цена среди всех регионов ПФО составила 428,06 руб., что ниже уровня остальных федеральных округов. Самые дорогие продукты — в ДФО (646,84 руб.). В топе по самой минимальной стоимости оказались регионы: Мордовия (397,28 руб.), Пензенская область (402,43 руб.) и Чувашия (409,29 руб.).

В набор продуктов для приготовления праздничных блюд вошли пшеничная мука, сливочное масло, сахар-песок, яйца, изюм, курага, молоко, ванилин, разрыхлитель, соль и творог. В целом по России показатель сложился в 495,35 руб. (+11,7% год к году). Средняя стоимость бездрожжевого кулича составила 184,67 руб., пасхи «Монастырской» — 200,26 руб.

Перед новым годом ЦСР также рассчитывал индекс «Оливье». Средняя стоимость праздничного салата в Пермском крае тоже оказалась самой высокой среди регионов ПФО.

