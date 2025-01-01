«Оливье» в Прикамье оказался самым дорогим среди регионов ПФО Средняя стоимость классического салата по России выросла на 2% Поделиться Твитнуть

Фото: timolina

freepik.com

Центр стратегических разработок опубликовал результаты расчётов индекса новогоднего «Оливье» трёх видов в российских регионах. В Прикамье все три вида традиционного для праздника блюда оказались дороже, чем в остальных регионах ПФО.

Так, стоимость «Оливье» с варёной колбасой «Докторская» в Пермском крае составила 213,67 руб. за четыре порции. Среди регионов ПФО самая низкая цена оказалась в Мордовии — 179,56 руб. В целом по России средняя цена сложилась в 230,25 руб., что на 2,03% больше, чем годом ранее.

Стоимость салата «Оливье» с филе деликатесной рыбы в Пермском крае составила 765,23 руб., это один из самых высоких показателей в России, при средней цене за четыре порции — 694,94 руб. (+6,17% к прошлому году). В ПФО такой салат дешевле всего обойдётся жителям Пензенской области (580,61 руб.).

«Вегетарианский оливье» (с маринованными шампиньонами) жителям Прикамья обойдётся в 210,87 руб. Самая доступная цена в ПФО — в Нижегородской области (169,98 руб.). В среднем по России показатель составил 201,69 руб.

Фото: Центр стратегических разработок

Расчёты стоимости салатов были сделаны на основе официальных данных Росстата. Цены учитывались на яйца, лук, морковь, огурец, картофель, консервированный горошек, соль, зелень, майонез и основной ингредиент — колбасу, рыбу или шампиньоны. Объём салата в 800 гр рассчитывался для среднестатистической семьи из трёх-четырёх человек — исходя из весомой порции около 200 гр на человека.

В прошлом году «Оливье» в Пермском крае также был самым дорогим среди регионов ПФО. С колбасой стоил в среднем 212,80 руб., с рыбой — 706,22 руб., вегетарианский — 212,36 руб. В среднем по России стоимость салата по классическому рецепту составляла 225,66 руб. за 800 гр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.