Из-за короткого замыкания в детском саду Перми загорелся электрощит Детей эвакуировали

Константин Долгановский

В одном из детских садов Кировского района Перми 8 апреля произошло короткое замыкание, из-за чего загорелся распределительный электрощит. Пожар удалось ликвидировать в короткие сроки.

Как сообщает краевой минтербез, сигнал на пульт программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» о возникновении пожара поступил утром 8 апреля. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия мгновенно.

«В ходе осмотра помещений установлено, что причиной пожара явилось короткое замыкание с последующим горением в распределительном навесном электрощите», — отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила всего 0,1 кв. м. Возгорание было ликвидировано огнетушителем до прибытия пожарных. Из здания было эвакуировано 84 человека, из них 74 ребёнка. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в многоквартирном доме ул. Лодыгина в Перми произошёл пожар на площади 6 кв. м. Около 50 человек покинули здание самостоятельно, ещё 16 жителей, в том числе пятерых детей, были выведены на свежий воздух сотрудниками газодымозащитной службы с использованием специального оборудования.

