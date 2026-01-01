В Перми из-за пожара в жилом доме эвакуировались более 60 человек Один человек получил травмы

МЧС России по Пермскому краю

Пожарные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в многоквартирном доме Перми. ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме на ул. Лодыгина. В одной из квартир зафиксировано возгорание на площади 6 кв. м.

Сотрудники газодымозащитной службы с использованием специального оборудования организовали эвакуацию жителей: на свежий воздух выведены 16 человек, включая пятерых детей. Ещё около 50 жильцов покинули здание самостоятельно. К сожалению, в результате инцидента один человек получил травмы.

Для ликвидации огня привлекались 36 специалистов и 9 единиц специальной техники. Возгорание было оперативно локализовано и полностью ликвидировано. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

МЧС России напоминает о важности установки автономных пожарных извещателей в жилых помещениях. Такое устройство способно своевременно предупредить о задымлении, дать время на эвакуацию и при этом не требует сложного технического обслуживания.









Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.