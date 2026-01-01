В пасхальные выходные в Перми скорректируют движение ряда автобусов У кладбищ временно появятся остановки

Константин Долгановский

В пасхальные выходные 11 и 12 апреля в Перми скорректируют движение некоторых автобусов. В администрации города рассказали, что актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте «Гортранса», в его мобильной версии или в социальных сетях.

Рядом с двумя кладбищами на территории города появятся временные остановки. Так, на Южной дамбе вблизи Южного кладбища будет организован остановочный пункт для ряда маршрутов, следующих из центра города. В частности, автобусов № 1, 5, 8, 13, 14, 33, 61 и 75. На месте разместят соответствующие знаки.

Ещё одна временная остановка появится у кладбища «Банная гора». Здесь смогут высаживать и забирать пассажиров автобусы № 22, 23, 32 и 58.

Кроме того, для обеспечения доступности Северного кладбища 11 и 12 апреля власти запустят рейсы сезонного автобусного маршрута №46 «Пермский академический «Театр-Театр» — Северное кладбище». Ежедневно курсировать автобусы по данному маршруту начнут с 26 апреля.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на ул. Борчанинова с 10 апреля в Перми временно корректируется движение нескольких автобусных маршрутов. Изменения коснутся маршруты № 2, 15, 20, 53, 67 и 7т.

