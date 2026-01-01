За сутки в Перми выпала треть месячной нормы снега Высота снежного покрова составила 10 см

Константин Долгановский

За сутки в Перми с начала снегопада 9 апреля выпало наибольшее в регионе количество осадков. Как сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», объём составил 13 мм, что является третью месячной нормы.

«За ночь снег выпал по всем центральным и южным районам Пермского края. За последние 12 часов больше всего осадков выпало в Оханске — 9 мм, а в Перми — 6 мм. По количеству осадков за 24 часа на первом месте Пермь — выпало 13 мм, что составляет треть месячной нормы», — рассказали эксперты.

Самые значительные показатели по высоте снежного покрова зафиксированы в Бисере — 15 см при 5 см старого снега и в Перми — 10 см. К утру 10 апреля ни на одной метеостанции не было отмечено понижение температуры воздуха до -10°С или ниже. Самые холодные территории оказались в Чердыни (-9,5°С) и Бисере (-9,2°С). В Перми минимум составил -5,1°С.

Днём 10 апреля в южных районах Прикамья ожидается выход каспийского циклона, который принёс в Башкирию дожди. Под его влиянием в Пермском крае выпадет новая порция осадков в виде сильного мокрого снега и снега с дождём на юге, в краевую столицу он придёт примерно в 16 часов. За вечер снега может прибавиться ещё на 2-3 см.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пик похолодания придётся на 10 апреля. Активное таяние снега начнётся уже на следующий день.

