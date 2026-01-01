В Перми снег начнёт активно таять в субботу Пик похолодания в Пермском крае прогнозируется 10 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозам синоптиков, утром 10 апреля в Пермском крае ожидается пик похолодания: на севере и востоке температура может опуститься до -10°С, в Перми — до -5°С. Ночью продолжатся снегопады, особенно интенсивные южнее краевого центра.

На севере Прикамья днём антициклон принесёт прояснение и потепление до +4°С, в то время как в центральных районах и Перми будет облачно и не выше 0°С.

Во второй половине дня на юге края скажется влияние каспийского циклона — ожидается кратковременный, но интенсивный мокрый снег с количеством осадков до 5 мм. В районе Перми снег ослабеет, но выпадет 1–3 мм. За 9–10 апреля в южной части Пермского края может накопиться до 15 мм осадков (до 15 см снега). Если зона осадков сместится севернее, то больше снега выпадет в Перми.

Активное таяние снега в Перми начнётся утром в субботу.

