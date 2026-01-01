Объём розничного кредитования в Прикамье вырос на 21,7% В марте было выдано более 64 тысяч кредитов

Константин Долгановский

Объём розничного кредитования в Прикамье за месяц вырос на 21,7%. По данным НБКИ, в марте количество выданных розничных кредитов и кредитов физлицам в регионе составило 64,6 тыс., тогда как в феврале показатель составлял 53,1 тыс.

По объёму выданных кредитов Пермский край вошёл в число 30 регионов-лидеров РФ, заняв 16 позицию. Более 100 тыс. было выдано в марте в шести субъектах: Москве — 233 тыс. (+21,9%), Московской области — 206,8 тыс. (21,7%), Краснодарском крае — 148,5 тыс. (+14,5%), Санкт-Петербурге — 122,3 тыс. (+17,5%), Тюменской области с учётом ХМАО и ЯНАО — 113,4 тыс. (+18,1%) и Свердловской области — 110,4 тыс. (+17,4%).

Согласно представленной бюро информации, в марте число выданных розничных кредитов составило 3,3 млн (+18,4% к февралю). Общее количество выданных потребительских, ипотечных, POS- и автокредитов и кредитных карт в первом квартале 2026 года составило 9 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём вырос на 13,9%, хотя по сравнению с первым кварталом 2024 года показатель упал на 44,9% (или в 1,8 раза).

Эксперты связывают это с ужесточением денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе с резким увеличением ставок и введением ограничений в отношении показателя долговой нагрузки.

Как отмечалось ранее, в марте жители Прикамья установили 21,7 тыс. самозапретов на кредиты и займы. Это на 6,3% больше, чем в феврале. В целом в России было установлено 1,24 млн самозапретов (+9,8%).

