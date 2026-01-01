В марте жители Прикамья установили 21,7 тысячи самозапретов на кредиты Это на 6% больше, чем в феврале

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2026 года жители Прикамья установлили 21,7 тыс. самозапретов на кредиты и займы, что на 6,3% больше, чем в феврале (20,4 тыс.). Россияне в целом за месяц установили 1,24 млн самозапретов (+9,8%). Об этом пишет «Пятница».

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года и стал доступен на портале «Госуслуги». С 1 сентября 2025 года услугу можно получить и в МФЦ.

На 31 марта 2026 года 19,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты. С марта 2025-го по март 2026 года 1,25 млн человек сняли самозапрет.

Наибольший рост самозапретов был зафиксирован в Ставропольском крае (+20,5%), Самарской области (+19,4%), Краснодарском крае (+15,7%), Московской области (+15%) и Татарстане (+13,8%). Единственный регион из топ-20, где количество самозапретов снизилось, — Алтайский край (-9,7%).

«Рост числа обращений за самозапретами в марте связан с меньшим количеством дней в феврале и сезонными факторами», — отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

