В Пермском крае обновят 111 км железнодорожного пути Работы продлятся с апреля по ноябрь

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2026 году планируется капитально отремонтировать 111,1 км железнодорожного пути и заменить 41 стрелочный перевод. Как рассказали в пресс-службе СвЖД, в целом будет обновлено 11 перегонов.

Работы начнутся в конце апреля и продлятся до ноября. Ремонт начнётся с рокадных направлений: перегоны Калино—Лямино, Березники-Сортировочная—Яйва. В июне стартуют работы на главном ходу Транссиба. До сентября будут обновлены пути на перегонах Менделеево—Григорьевская, Оверята—Курья, Мулянка—Юг, Кишерть—Шумково и Шаля—Вогулка.

В перечень мероприятий войдут очистка щебёночного балласта, планировка площадки земляного полотна, устройство водоотводных кюветов, укладка рельсовых плетей. В данный момент ведутся подготовительные работы. На объектах готовят путевую технику, завозят щебень, передислоцируют собранные звенья рельсошпальной решётки на станции, граничащие с ремонтируемыми перегонами.

«Каждый год объём и специфика ремонта определяются, исходя из плановых графиков обновления пути, а также по результатам диагностики актуального состояния полотна. Своевременно проведённые путевые работы обеспечивают безопасность и надёжность перевозок, позволяют на отремонтированных участках увеличить разрешённые скорости движения для пассажирских и грузовых поездов», — отметили в компании.

Для выполнения ремонта будут задействованы более 300 железнодорожников, три путевые машинные станции, более 30 единиц техники и семь механизированных комплексов, включающих экскаваторы и бульдозеры.

На время кампании для поездов разработают специальные графики, чтобы оперативно регулировать движение и не допустить сбоев в перевозочном процессе.

В ноябре прошлого года СвЖД отчиталась об обновлении 83,8 км путей, расположенных на территории Пермского края. Также были заменены 22 комплекта стрелочных переводов.

