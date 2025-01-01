В Пермском крае обновлено почти 84 км железнодорожных путей Особое внимание уделено десяти перегонам на Транссибирской магистрали Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2025 году проведён ремонт ж/д полотна общей протяженностью 83,8 км, также были заменены 22 комплекта стрелочных переводов. Об этом сообщает СвЖД.

Особое внимание уделено десяти перегонам на Транссибирской магистрали (52,1 км) (Верещагино—Менделеево, Менделеево—Григорьевская, Кукуштан—Ергач, Кунгур—Кишерть, Чайковская—Шабуничи и др.).

Также обновлена инфраструктура на 16 км пути на направлении Кизел—Углеуральская, что обеспечило возможность движения грузовых составов повышенной массы с станций Березники Сортировочные и Соликамск. В рамках капитального ремонта верхнего строения мостов через реки Малый Юмыш и Сын были уложены современные железобетонные плиты безбалластного мостового полотна.

Плановые работы по обновлению пути повышают надежность железнодорожной инфраструктуры и способствуют увеличению скорости движения поездов на отремонтированных участках, прокомментировали в СвЖД.

