Туристам рекомендуют пока воздержаться от посещения ООПТ в Пермском крае Путешествие предлагают перенести из-за неблагоприятных погодных условий

Алёна Бронникова

Туристам рекомендуют пока воздержаться от посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Пермском крае. В Дирекции ООПТ региона путешествие предлагают перенести из-за неблагоприятных погодных условий на более поздний срок, до полного высыхания троп.

«В связи с активным таянием снега прохождение экологических троп в Каменном городе, на Усьвинских столбах, на камень Ветлан и камень Помянённый стало сложным и местами небезопасным. Весной, в период активного снеготаяния, лучше дождаться, когда тропы восстановят проходимость, а условия для туристов станут безопаснее», — отметили в дирекции.

Отмечается, что сейчас днём снег активно подтаивает, а ночью вода снова замерзает. Из-за этого на тропах образуются наледь, скользкие участки и размытые фрагменты, что особенно усиливает риск падений, соскальзывания и травм на крутых подъёмах и спусках. Помимо этого, посетители ООПТ проваливаются в снег выше колена, что также делает посещение достопримечательностей очень некомфортным и небезопасным.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что после тёплого периода в Пермском крае ожидается сильное похолодание со снегопадами. Специалисты рекомендуют воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной в вечернее время.

