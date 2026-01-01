В Пермском крае ожидается значительное похолодание

Фото: ГИС-Центр ПГНИУ

В ближайшие двое суток в Пермском крае ожидается значительное похолодание, сопровождающееся снегопадами в центральных и южных районах. Снег, который сегодня уже наблюдается на севере края, будет формироваться вдоль южной периферии арктического антициклона, перемещающегося со стороны Республики Коми через Северный Урал.

Ключевая особенность предстоящего погодного явления — узкая зона осадков шириной около 50 км. Из-за этого метеомодели дают расходящиеся прогнозы относительно количества снега. Осадки в центральных районах начнутся днем 9 апреля под влиянием теплого фронта циклона со стороны Поволжья. В это время северные районы уже окажутся в зоне действия арктического антициклона: ночью там ожидается –2…–5°С, днем — до 0…+2°С, к вечеру возможны прояснения. На юге края, за теплым фронтом, будет значительно теплее: ночью до +4…+6°С, днем по крайнему югу — до +13…+15°С.

В центральных районах днем 9 апреля будет облачно, температура плавно понизится с +2…+4°С утром до 0…–2°С к вечеру, на востоке — до –5°С. В таких условиях осадки начнутся в виде дождя, но быстро перейдут в снег с формированием временного снежного покрова. Ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 12–14 м/с.

Интенсивность снегопада возрастет в ночь на 10 апреля, к утру пятницы осадки ослабеют или прекратятся. Похолодание затронет весь край, кроме крайнего юга: ночные температуры составят –1…–6°С, на севере — до –8…–10°С, в Перми — до –3…–5°С.

Прогноз по количеству осадков в районе Перми остается вариативным. Согласно модели ICON, в краевом центре может сформироваться снежный покров высотой около 10 см. Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов указывают, что такой сценарий более вероятен южнее Перми, тогда как в самом городе выпадет не более 5 см снега.

Независимо от уточнения прогноза, специалисты рекомендуют воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной в вечернее время четверга и утром пятницы: дорожные условия могут существенно ухудшиться.

Днем 10 апреля с выходом каспийского циклона на территорию Башкирии на юге Пермского края возможен сильный мокрый снег и снег с дождем, однако и этот сценарий пока высокой степени неопределенности.

В долгосрочной перспективе изменений не ожидается: в воскресенье под влиянием гребня антициклона с Архангельской области в крае установится малооблачная, умеренно теплая погода с дневными температурами +8…+13°С.

