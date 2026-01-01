К Пасхе мошенники придумали новую схему обмана россиян Злоумышленники рассылают открытки со ссылкой на вредоносный сайт

В преддверии Пасхи мошенники разработали новую схему обмана россиян с рассылкой опасных праздничных открыток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По информации платформы, злоумышленники рассылают потенциальным жертвам фишинговые «открытки» и вирусный контент, посвящённый Пасхе. При этом рассылка производится в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или в предложениях приобрести кулич.

Вирусы также маскируют под ссылки на якобы ожидающиеся эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнём. Во всех случаях, пройдя по ссылке, вместо поздравлений получатель автоматически переходит на вредоносный сайт. Пользователям рекомендуют не переходить по ссылкам от неизвестных источников и пользоваться только официальными каналами.

Ранее стало известно, что в Пермском крае мошенники рассылают письма и уведомления от имени Государственной инспекции труда с сообщениями о якобы выявленных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчётности.

