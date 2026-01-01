В Прикамье мошенники рассылают фальшивые письма от имени трудовой инспекции
В ведомстве призывают жителей региона сохранять бдительность
В Пермском крае зафиксированы случаи рассылки мошеннических писем и уведомлений от имени Государственной инспекции труда. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники используют официальную символику, поддельные реквизиты и ссылки на нормы закона, чтобы создать впечатление подлинности документов и оказать давление на работодателей.
В письмах содержатся сообщения о якобы выявленных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчётности. В связи с этим инспекция труда призывает работодателей быть бдительными и обращать внимание на следующие признаки подлинности контрольных мероприятий:
— типовые формы решений утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 31 марта 2021 года № 151;
— каждое решение должно содержать QR-код, ведущий на запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
— все мероприятия фиксируются в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
— запросы сведений без решения о проведении проверки возможны только в отдельных случаях (например при расследовании несчастных случаев или административном производстве);
— для проверки подлинности поступивших документов работодатели могут обращаться по официальным телефонам территориального органа Роструда.
В случае сомнений инспекция рекомендует незамедлительно связываться с территориальным органом Роструда по указанным контактам для подтверждения подлинности документов.
Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.