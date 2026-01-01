Улицу Докучаева в Перми расширят Работы проведут в течение апреля

Фото: соцсети Максима Спиридонова

Участок улицы Докучаева в Перми расширят. Об этом в своих социальных сетях сообщил заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов.

Он пояснил, что проезжую часть расширяют на участке от остановки «База сельхозтехники» до остановки «Сосновый бор». Планируется, что здесь будет трёхполосное движение с выделенной полосой для автобусов.

В департаменте дорог и благоустройства отметили, что работы проведут в течение апреля.

