Стало известно, какие улицы Перми отремонтируют в 2026 году Планируется отремонтировать 15 участков дорог

Константин Долгановский

В Перми определён перечень участков улично-дорожной сети, которые будут приведены в нормативное состояние в 2026 году. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего планируется отремонтировать 15 участков дорог в разных районах краевой столицы.

В Ленинском районе ремонт затронет пять улиц:

— Петропавловская (на участке от улицы Крисанова до улицы Попова);

— Куйбышева (от Екатерининской до Пушкина);

— Островского (от Советской до Революции);

— Луначарского (от Сибирской до Островского);

— Комсомольский проспект (от Монастырской до Екатерининской).

В Индустриальном районе будет обновлено покрытие на ул. Леонова (от ш. Космонавтов до ул. Мира).

В Дзержинском районе в план работ включены:

— ул. Решетникова (от Петропавловской до проезда Якуба Коласа);

— ул. Строителей (от ул. Камской в Кондратово до базы «Заостровка» по ул. Пожарной, 18).

В Кировском районе отремонтируют два съезда с транспортной развязки на пересечении ул. Светлогорской с Западным обходом.

В Свердловском районе приведут в порядок:

— ул. Белинского (от Комсомольского проспекта до площади Трудовой доблести);

— ул. Революции (от Комсомольского проспекта до Сибирской);

— транзитный переход Стахановская—Чкалова—Старцева на двух участках: от ул. Героев Хасана до начала моста через Егошиху и от конца моста до бульвара Гагарина.

В Мотовилихинском районе работы пройдут на бульваре Гагарина (от Южной дамбы до ул. Старцева).

Общая протяжённость всех ремонтируемых участков составит 12,8 км. Реализация мероприятий направлена на повышение качества дорожной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности и комфорта для жителей и гостей Перми.

