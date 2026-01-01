В честь Дня космонавтики на телебашне Перми включат праздничную подсветку Праздничный сценарий запустят с 20:30 12 апреля

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

В честь Дня космонавтики 12 апреля на телебашне филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» включат особую архитектурно-художественную подсветку. Как уточнили в компании, праздничный сценарий запустят с 20:30 до 24:00.

«Пермский край всегда был тесно связан с развитием отечественной космонавтики. На наших предприятиях собирают отдельные узлы и целые двигатели космических ракет, которые используются для вывода на орбиту ракет, доставляющих модули для орбитальных станций, спутники и исследовательское оборудование», — отметили в пресс-службе.

В этом году 12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полёта человека в космос. Башни и мачты РТРС в России в этот день включат на своих световых панно надписи: «С Днём космонавтики!» и «Мы были первыми!». Также будут представлены символы праздника, в частности, обратный отсчёт старта ракеты «Восток» и Млечный Путь, спутники и вид на Землю из космоса.

Ранее сообщалось, что в Пермь в рамках Международного фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC 12 апреля приедет 91-й космонавт России Валерий Токарев. В День космонавтики гостей мероприятия ждёт особая программа, в которую войдёт показ фильмов о жизни космонавтов и астрономов и встреча с Валерием Токаревым.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.