В Пермь приедет легендарный космонавт Валерий Токарев Он расскажет, какие чувства испытывает человек, глядя на Землю из космоса

В рамках Международного фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC 12 апреля Пермь посетит 91-й космонавт России Валерий Токарев. Он поделится с гостями своим уникальным опытом космических полётов, расскажет о подготовке к экспедициям, жизни на орбите и впечатлениях от вида Земли из космоса. Об этом сообщают организаторы.

В 1999 году Токарев участвовал в миссии STS-96, став вторым российским космонавтом на борту Международной космической станции. В 2005 году дважды выходил в открытый космос. Суммарно провёл на орбите 199 суток.

Фестиваль пройдёт с 9 по 12 апреля в кинотеатре «Кристалл» (Комсомольский пр., 53). В программе — 14 документальных фильмов из России, Португалии и Мексики. Каждый день посвящён отдельной теме:

— взаимодействие человека и природы,

— инженерное творчество,

— естественные науки и открытия.

В воскресенье, 12 апреля, гостей ждёт особая космическая программа: показ фильмов о жизни космонавтов и астрономов, а также уникальная возможность лично пообщаться с Валерием Токаревым.

Чтобы попасть на встречу, нужно зарегистрироваться.

