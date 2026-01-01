Монополисты в Прикамье заплатят 5 млн рублей за нарушения подключения к сетям В УФАС поступило более 100 жалоб

Олег Антонов

В Прикамье компании-монополисты заплатят 4,8 млн руб. за нарушения при подключении потребителей к сетям. Такую сумму штрафов наложило Пермское УФАС в первом квартале 2026 года.

За три месяца в антимонопольное ведомство поступило более 100 жалоб. Все они связаны с нарушением компаний правил подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям и порядка недискриминационного доступа потребителей к услугам естественных монополий.

По факту обращений было возбуждено 21 дело об административных правонарушениях. Компаниям внесено девять представлений об устранении нарушений путём подключения заявителей к инженерно-техническим сетям. По итогам работы более 20 потребителей были подключены к электрическим и газораспределительным сетям.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в целом за 2025 год в Пермское УФАС поступило более 340 обращений, связанных с нарушением монополистов подключения потребителей к сетям. Общая сумма штрафов за 12 месяцев составила 10 млн руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.