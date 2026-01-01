Монополистов в Прикамье оштрафовали на 10 млн за неподключение потребителей к сетям Пермское УФАС опубликовало данные за 2025 год Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В 2025 году Пермское УФАС рассмотрело свыше 340 обращений, связанных с нарушениями порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим системам, а также с несоблюдением принципов недискриминационного доступа к энергоресурсам для потребителей.

Более половины жалоб (60%) касались нарушений сроков и порядка подключения жилых домов к газовым сетям в рамках программы бесплатной газификации.

Еще треть обращений (35%) была связана с проблемами при подключении различных зданий, сооружений и частных домов к системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Около 5% жалоб касались случаев, когда доступ потребителей к энергоресурсам был затруднен из-за действий других владельцев инженерно-технической инфраструктуры, известных как «транзитники».

По итогам проверок было возбуждено 68 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями правил подключения к инженерно-техническим сетям и принципов недискриминационного доступа.

Пермское УФАС выдало 33 предписания об устранении нарушений, включая подключение потребителей к инженерно-техническим системам.

В результате принятых мер за нарушения правил подключения к газовым, электрическим и водным сетям было наложено штрафов на сумму более 10 млн руб.

После вмешательства УФАС более 100 потребителей, обратившихся с жалобами, были успешно подключены к газовым и электрическим сетям, к которым их ранее незаконно не допускали. Некоторые жалобы были отозваны до принятия административных мер, так как заявителей подключали к сетям сразу после обращения в УФАС.

