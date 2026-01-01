Охрану территории ОЭЗ «Пермь» оценили в 3 млн рублей Срок предоставления услуги – восемь месяцев

Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» ищет организацию для обеспечения территории особой экономической зоны охраной. Срок оказания услуги составляет восемь месяцев — с 1 мая по 31 декабря 2026 года. Стоимость работ оценили в 3,1 млн руб.

Участок, который берётся под охрану, находится в с.п. Гамовском, его площадь составляет 234,7 га. Организация должна обеспечить круглосуточную охрану штаба строительства и имущества, в том числе на части прилегающих к ОЭЗ территорий, работу групп быстрого реагирования (ГБР) на сообщения о противоправных действиях, контроль доступа при въезде на объект при помощи шлагбаума и системы видеонаблюдения.

На посту должны работать не менее двух сотрудников в специальной форменной одежде, ГБР должна прибывать не более чем через пять минут после сообщения от оперативного дежурного, в случае тревоги необходимо уведомлять заказчика о ситуации в течение 10 минут. Объезд территории должен производиться не менее двух раз в сутки. В организации должны быть собственные ГБР, специальные средства защиты от опасных животных, средства оперативной связи и транспортное средство. Согласно конкурсной документации, подрядчика определят 17 апреля.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы в ОЭЗ «Пермь» выполнены на 65%. Завершение строительства намечено на декабрь 2027 года.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.