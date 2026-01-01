Подготовительные работы на ОЭЗ «Пермь» выполнены на 65% Завершение строительства намечено на декабрь 2027 года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил особую экономическую зону (ОЭЗ) «Пермь», где оценил прогресс строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.

ОЭЗ, расположенная в Пермском муниципальном округе, ориентирована на размещение предприятий в сферах промышленности и логистики, включая машиностроение, металлургию, химию и нефтехимию, а также производство строительных материалов. Первые резиденты уже определены: среди них ООО «Осенцовский сталепрокатный завод», ООО Завод «Гермес» и другие.

Общая площадь ОЭЗ составляет 235 га, из которых более 43 га выделены под инженерную и транспортную инфраструктуру. Генеральный директор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь"» Илья Шулькин отметил, что на первом этапе были подведены основные сети: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Второй этап, который включает строительство внутриплощадочных дорог и монтаж инженерных сетей, начался в сентябре 2025 года. В настоящее время подготовительные работы выполнены на 65%, земляные — на 60%. Завершение строительства запланировано на декабрь 2027 года.

Также подготовлена заявка на казначейский инфраструктурный кредит для третьего этапа развития ОЭЗ, что создаст необходимые условия для будущих резидентов. В дальнейшем планируется строительство железнодорожного терминала с четырьмя приёмоотправочными путями длиной около километра каждый, что позволит принимать до 40 вагонов.

Одним из ключевых преимуществ ОЭЗ является её транспортная доступность: она находится в 15 км от центра Перми, 10 км от трассы М-7 и 18 км от аэропорта. В этой части уже работает выезд с ул. Промышленной на Нестюковский тракт, а также формируются два новых транспортных направления, который соединит ОЭЗ с ул. Промышленной, второй — обеспечит прямой выход на трасcу Пермь-Екатеринбург.

