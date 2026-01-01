В Перми экс-директора Центра психолого-педагогической помощи и её сообщников осудили за мошенничество Их обвинили в присвоении средств нацпроекта «Образование»

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Елены Аюповой и трёх её знакомых и коллег. Всех их признали виновными в мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2019-2020 годах подсудимые оформляли фиктивные документы о проведении семинаров, консультаций и других мероприятий, финансируемых за счёт грантов в рамках национального проекта «Образование». При этом объёмы и количество работ завышались, а для придания законности изготавливались подложные платёжные документы. В результате средства федерального бюджета, перечисленные по государственным контрактам за фактически не выполненные работы, были присвоены.

Общий ущерб, причинённый федеральному бюджету, составил более 2,3 млн руб.

Суд, учитывая позицию гособвинения и степень участия каждого подсудимого, назначил виновным наказания в виде обязательных работ (240 часов), а также условного лишения свободы на срок от трёх до пяти лет с испытательным сроком от двух до четырёх лет и штрафами от 20 до 200 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осуждённых суммы ущерба в пользу государства.

Напомним, уголовное дело было возбуждено ещё в 2024 году. Елена Аюпова возглавляла Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с 2013 по 2020 год. Госучреждение является исполнителем по разным программам в рамках нацпроекта «Образование», в том числе — по обучению педагогов и родителей.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.