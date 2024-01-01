Зарина Ситдикова В Перми директор госучреждения с коллегами заработали более 2 млн рублей на фальшивых семинарах Средства были выделены в рамках национального проекта Поделиться Твитнуть

В Перми перед судом предстанут бывший директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и трое её коллег, обвиняемые в создании фальшивых отчётов о проведении мероприятий на средства грантов, выделенных в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

По версии следствия, всё произошло в прошлом году. Учреждение получило гранты на проведение семинаров, индивидуальных консультаций и других событий, направленных на помощь и поддержку людей. При этом в отчётных документах таких мероприятий оказалось значительно больше, чем было организовано на самом деле.

После прокурорской проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По информации прокуратуры Перми, в результате действий обвиняемых федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 2,3 млн руб. Для их возмещения прокурор обратился с иском в суд. На данный момент на принадлежащие обвиняемым денежные средства и недвижимое имущество наложен арест.

Дело будет рассматривать Свердловский районный суд Перми.

По информации Properm.ru, на скамье подсудимых окажется Елена Аюпова (возглавляла ГБУ Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» с 2013 по 2020 год). Центр является исполнителем по разным программам в рамках Нацпроекта «Образование», в том числе — по обучению педагогов и родителей. В случае с уголовным делом речь идёт о проекте по поддержке семей с детьми в рамках Нацпроекта.

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