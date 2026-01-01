В Перми изменился состав Общественного совета по топонимике
Его покинули Игорь Лобанов и Владимир Абашев
Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о внесении изменений в состав Общественного совета по топонимике. Документ опубликован на сайте мэрии.
«Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перми Екатерину Мальцеву», — говорится в постановлении.
Согласно информации, опубликованной в документе, из состава совета вышли заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций, профессор Владимир Абашев и заместитель председателя Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов. Кроме того, в составе совета больше нет бывшего директора Пермского государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова, который скончался в прошлом году.
В то же время в состав совета включены семь новых участников:
— Рашид Дзунза — председатель общественной организации «Ветераны «Пермских моторов»;
— Людмила Дробышева-Разумовская — ректор Пермского государственного института культуры;
— Елена Ермолина — заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, главный архитектор региона;
— Борис Кондаков — директор Центра восточноазиатских исследований, профессор ПГНИУ;
— Татьяна Нечеухина — художник, член Пермского отделения Союза художников России;
— Виктор Новокрещенных — директор муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми».
Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.