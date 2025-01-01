Скончался директор Пермского архива социально-политической истории Сергей Неганов Он руководил учреждением с 2015 года Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Как сообщили в Избирательной комиссии Пермского края, ушёл из жизни директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

В сообщении сказано, что Сергей Васильевич оставил значительный след в формировании современной структуры избирательных комиссий в Пермском крае и внёс неоценимый вклад в создание программы повышения правовой и электоральной грамотности населения региона. Более 18 лет он посвятил работе в комиссиях разных уровней. Благодаря его инициативе были подготовлены разнообразные методические пособия для местных отделений политических партий, кандидатов и наблюдателей, разъясняющие тонкости избирательного законодательства. Также его усилиями была организована уникальная экспозиция, посвященная истории выборов и избирательных комиссий Пермского края.

В комиссии выразили соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Сергея Неганова.

Сергей Неганов возглавил Пермский архив социально-политической истории в 2015 году. До этого с 1999 года он руководил управлением внутренней политики администрации губернатора Пермского края, курировал вопросы выборов, а также взаимодействие региональных властей с политическими партиями, религиозными и общественными организациями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.