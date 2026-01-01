В Прикамье суд отстранил финансового управляющего фармсети от обязанностей Поводом стала ошибка в подсчёте голосов

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края признал действия финансового управляющего Аркадия Фрисмана незаконными и отстранил его от обязанностей в деле о банкротстве совладельца фармсети «Аптека от склада» Николая Шаврина. На это первым обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Поводом для разбирательства стало заявление кредитора ООО «ФК Пульс», поданное в ноябре 2025 года. По мнению заявителя, Фрисман неправильно определил итоги голосования на собрании кредиторов по выбору саморегулируемой организации (СРО), из которой должен быть назначен новый управляющий в случае его отстранения. Фрисман указал, что решение не принято, однако большинство кредиторов поддержали СРО АУ «Стратегия».

В суде финансовый управляющий утверждал, что для принятия решения не хватило голосов: за кандидата проголосовали только 43,39% от общего числа кредиторов. Однако суд установил, что подсчёт должен был вестись не от всех включённых в реестр, а от числа присутствующих на собрании. В результате за СРО АУ «Стратегия» отдали голоса кредиторы ООО «ФК Пульс» и ПАО «Сбербанк», а Банк ВТБ воздержался. Таким образом, решение было поддержано большинством — 51,7% голосов.

Суд пришёл к выводу, что действия Фрисмана нарушили права кредиторов, и отстранил его от исполнения обязанностей.

Напомним, в марте краевой арбитраж продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Шаврин и Годовалов» до 15 июня 2026 года. Это решение связано с необходимостью завершить формирование конкурсной массы и провести расчёты с кредиторами. Аналогичное решение принято и по ООО «Годовалов» — конкурсное производство в отношении этой компании продлено до 17 августа 2026 года.

Ранее конкурсный управляющий Михаил Проровский по итогам анализа финансового состояния ООО «Годовалов» выявил признаки преднамеренного банкротства. Компания, основанная Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным, была признана банкротом 15 января 2024 года Арбитражным судом Москвы. В феврале 2026 года было опубликовано заключение, согласно которому в действиях руководства усматриваются признаки преднамеренного банкротства. ООО «Годовалов» входило в структуру сети «Аптека от склада», которая прекратила деятельность в 2024 году. На февраль 2026 года между ООО «Годовалов» и «Аптекой от склада» продолжаются судебные споры о взыскании более 3 млрд руб.

