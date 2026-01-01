В отношении пермской фармкомпании продлили конкурсное производство

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

По решению Арбитражного суда Пермского края срок конкурсного производства в отношении ООО «Шаврин и Годовалов» продлен до 15 июня 2026 года. Это необходимо для формирования конкурсной массы и дальнейших расчётов с кредиторами, сообщается на портале fedresurs.ru.

Кроме этого, сообщается, что продлено конкурсное производство в отношении ООО «Годовалов» до 17 августа 2026 года.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ООО «Годовалов» Михаил Проровский по итогам анализа финансового положения компании выявил индикаторы преднамеренного банкротства.

Как известно, 15 января 2024 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании банкротом ООО «Годовалов» — предприятия, учреждённого пермскими предпринимателями Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным. В отношении должника было открыто конкурсное производство, а руководителем процедуры утверждён Михаил Проровский.

В рамках исполнения федерального закона о несостоятельности управляющий провёл комплексную оценку финансового состояния общества. Итоги были опубликованы в феврале 2026 года. Согласно официальному заключению, в действиях руководства компании усматриваются признаки преднамеренного банкротства.

ООО «Годовалов» входило в структуру сети «Аптека от склада». По сведениям ФНС, для осуществления розничной торговли лекарственными средствами было зарегистрировано 69 юридических лиц, фактически находившихся под контролем общества. В 2024 году сеть прекратила операционную деятельность. На февраль 2026 года между ООО «Годовалов» и «Аптекой от склада» продолжаются судебные разбирательства: фармдистрибьютор предъявляет к взысканию свыше 3 млрд руб.

