В прошлом году количество нападений собак на людей в Прикамье превысило 3,2 тысячи За два месяца этого года произошло уже 433 случая

Ирина Молокотина

В Пермском крае за два месяца текущего года было зарегистрировано 617 укусов населения животными, из них 433 — укусы собаками. Такие данные «Новому компаньону» предоставили по запросу в краевое Управление Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что за последние два года в регионе наблюдается рост обращений со стороны граждан на укусы животных. В частности, в 2024 году было зарегистрировано 4407 таких обращений. Из них 3191 жалоба касалась укусов собаками. А в 2025 году зарегистрировано уже 4729 случаев, их них 3237 — укусы собаками.

Таким образом, за два года общее число обращений по укусам животными в регионе увеличилось на 7,31%, а число укусов собаками — на 1,44%.

Как ранее писал «Новый компаньон», с начала весны в Прикамье произошло несколько случаев нападения агрессивных собак на людей. Так, 18 марта в Кудымкаре собака породы американская акита набросилась на местную жительницу и травмировала ей предплечье. После этого следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Через несколько дней произошёл ещё один инцидент, связанный с животными: 23 марта в с. Красная Слудка Добрянского округа собаки напали на пенсионерку. Женщина получила травмы различной степени тяжести, после чего её госпитализировали. В СК по региону тоже завели уголовное дело по аналогичной статье.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.