Возбуждено уголовное дело после нападения собаки на жительницу Кудымкара

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Кудымкарский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба следкома.

По данным из социальных сетей, 18 марта 2026 года в Кудымкаре собака породы американская акита напала на местную жительницу. В результате нападения женщина получила травму предплечья.

В рамках расследования устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ведется допрос свидетелей и очевидцев, а также проводятся другие необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.