Пермской «ОДК-СТАР» одобрили серийное производство агрегатов управления ПД-8 Теперь важнейшие компоненты системы управления двигателя могут производиться серийно

Пермская «ОДК-СТАР» получила от Росавиации одобрение на серийное производство электронных агрегатов системы автоматического управления авиационного двигателя ПД-8 для самолёта «Суперджет». Как сообщили в пресс-службе предприятия, электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 теперь могут производиться серийно.

Комиссия Росавиации провела аудит во всех подразделениях и цехах, участвующих в производстве компонентов, чтобы оценить возможности расширения перечня разрешённых работ к полученному в 2020 году сертификату одобрения производственной организации. Проверка подтвердила соответствие применяемым к изготовителям требованиям федеральных авиационных правил.

«Согласно полученному документу, электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 могут производиться серийно — как и остальные агрегаты системы управления двигателем ПД-8. Это результат масштабной работы всего коллектива «ОДК-СТАР». Ранее мы получили свидетельства Росавиации о годности комплектующих изделий на эти электронные агрегаты и сейчас полностью готовы к их серийному производству», — отметила директор по качеству и сертификации «ОДК-СТАР» Надежда Больбат.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 производится на предприятии «ОДК-Сатурн» в Ярославской области. Отечественная силовая установка тягой 8 т предназначена для ближнемагистральных самолётов «Суперджет-100» и самолётов-амфибий Бе-200. Для двигателя разработана система автоматического управления (САУ-8), в неё входят РЭД-8 и БЗД-8, устройство хранения данных, дозатор топлива, агрегат механизации двигателя, блок насосов и клапан перепуска топлива. Для их изготовления применяются только отечественные материалы и радиоэлектронная элементная база.

