Пермское ОДК-СТАР получило свидетельства на электронные компоненты управления ПД-8

фото: Ростех

Пермское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) — ОДК-СТАР — получило от Росавиации свидетельства о годности электронных компонентов для системы управления авиадвигателем ПД-8. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что эти элементы критически важны для надёжной эксплуатации самолёта.

Были подтверждены соответствие и надежность электронного регулятора двигателя (РЭД-8) и блока защиты двигателя (БЗД-8), которые успешно прошли все испытания.

Дмитрий Копысов, начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации, отметил: «ОДК-СТАР зарекомендовала себя как компетентный разработчик критически важных компонентов для авиадвигателей. Получение одобрений на новые изделия — важный этап в реализации программы ПД-8. В дальнейшем мы планируем проверить производственные мощности ОДК-СТАР на возможность серийного выпуска РЭД-8 и БЗД-8».

Электронные агрегаты прошли испытания на устойчивость к воздействию молнии по четвертой категории. Они выдержали мощные электромагнитные импульсы, имитирующие удар молнии в самолёт, и сохранили свою работоспособность в экстремальных условиях.

Сергей Попов, управляющий директор ОДК-СТАР, подчеркнул: «Получение одобрений от Росавиации — важный шаг на пути к сертификации и серийному производству двигателя ПД-8 для самолётов «Суперджет» и Бе-200. Специалисты ОДК-СТАР подтвердили свои компетенции в разработке и производстве систем автоматического управления двигателями».

РЭД-8 обрабатывает сигналы от датчиков и управляет режимами работы двигателя, включая взлёт, крейсерский полёт и посадку. Он также защищает двигатель от раскрутки ротора турбины низкого давления, помпажа и перегрева при запуске. БЗД-8 предотвращает раскрутку ротора компрессора высокого давления и вентилятора.

Оба компонента взаимодействуют с системами двигателя и самолёта через каналы информационного обмена. Для их работы разработано и сертифицировано полностью российское программное обеспечение.

Дина Сулимова, главный конструктор ОДК-СТАР, сообщила: «Мы впервые создали программы для интеграции с воздушным судном, обеспечивая информационный обмен с кабиной пилота. Разработка системы автоматического управления велась под конкретный самолёт в рамках летных испытаний на «Электронной птице» ПАО «Яковлев».

Для ПД-8 разработана система автоматического управления (САУ-8), в которой использованы только российские материалы и радиоэлектронные компоненты. Помимо РЭД-8 и БЗД-8, в состав системы входят устройство хранения данных, дозатор топлива, агрегат механизации двигателя, блок насосов и клапан перепуска топлива.

