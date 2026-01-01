Экс-главу отдела ФССП Прикамья оставили под домашним арестом до конца мая Елену Пигасову обвиняют в превышении полномочий

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе постановление Свердловского районного суда Перми об избрании бывшей начальнице отдела ГУ ФССП по Пермскому краю Елене Пигасовой меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В конце прошлого года Индустриальный районный суд Перми вынес Пигасовой обвинительный приговор за превышение полномочий, а 20 марта 2026 года он вступил в силу.

Сейчас экс-пристав привлекается к уголовной ответственности, но по новому эпизоду. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в связи с незаконным прекращением исполнительных производств в Индустриальном и Ленинском районах (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, для улучшения служебных показателей она дала подчиненным указание прекращать исполнительные производства без реального исполнения. В результате было прекращено 1037 исполнительных производств на общую сумму более 8 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 26 декабря 2025 года Индустриальный районный суд вынес приговор Елене Пигасовой. Ей дали четыре года условно. Суд установил, что в 2022 году Пигасова принуждала подчинённых прекращать дела без законных оснований, что нанесло ущерб бюджету и испортило репутацию службы. Несмотря на то, что гособвинитель требовала пять лет колонии и запрет на руководящие должности, суд назначил ей четыре года условно. В зале суда Пигасова отрицала свою вину и заявила, что 14 лет честно работала в службе судебных приставов.

Отметим, скандал с массовым прекращением производств вскрылся в 2024 году: большинство дел касались неуплаты налогов и сборов. Весной 2025 года Пигасову поместили под домашний арест, а дело получило широкий общественный резонанс из-за масштаба нарушений и статуса обвиняемой.

