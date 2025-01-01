Экс-главу отдела ФССП Прикамья могут отправить в колонию Её обвиняют в незаконном завершении производств Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный райсуд 26 декабря вынесет решение по делу бывшей начальницы ГУФССП Елены Пигасовой. По данным следствия, её обвиняют в незаконном завершении сотни производств для улучшения показателей. Об этом пишет портал Properm.ru.

По версии следствия, в 2022 году сотрудница УФССП заставляла приставов-исполнителей незаконно завершать производства, тем самым улучшив годовые показатели работы коллектива. Правоохранители отмечают, что это нанесло ущерб бюджету и пострадала репутация ведомства.

Гособвинитель просила признать Пигасову виновной в превышении полномочий и отправить её в колонию общего режима на пять лет и на три года запретить ей занимать руководящие должности. По материалам дела, незаконно прекращено 588 производств, но их может быть больше.

В зале суда женщина расплакалась и сказала, что честно работала в службе судебных приставов 14 лет. Своей вины она не признаёт. Елена Пигасова не стала обозначать свою позицию в прениях и сослалась на позицию адвоката, с которой полностью согласна.

В 2024 году вскрылась история с массовым прекращением исполнительных производств. В основном они касались дел о неуплате налогов и сборов. Весной 2025 года Елену Пигасову поместили под домашний арест.

