Проект капремонта дворца спорта «Орлёнок» в Перми прошёл экспертизу Документацию подготовила компания из Владивостока

Олег Антонов

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту дворца спорта «Орлёнок» в Перми (ул. Сибирская, 47). Сведения в соответствующий реестр были внесены 7 апреля.

Проектную документацию подготовило ООО «Востокэнергостройпроект» из Владивостока. Заключение выдало Управление государственной экспертизы Пермского края. В качестве застройщика выступило пермское МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок».

Тендер на разработку проектно-сметной документации в рамках капремонта «Орлёнка» проводился в начале прошлого года года. По данным госзакупок, контракт был заключён с победителем конкурса на 13,6 млн руб. сроком до 6 апреля. Проектом необходимо было предусмотреть ремонт ледовой арены, стен и кровли, внутренние и наружные отделочные работы, замену дверей и окон, обновление инженерных систем.

